لويس إنريكي: سأحسم هذا الأمر بعد تناول الكابتشينو!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن جاهزية فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غداً الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال إنريكي: “غداً ستعرفون من سيكون الحارس الأساسي دوناروما أم سافونوف”.

وأضاف: “سأحسم الأمر صباحاً بعد تناول الكابتشينو، سأقرر من سيكون الأفضل لنا، لكن ما أؤكده أن جميع اللاعبين هنا أعتبرهم رقم 1 بالنسبة لي، والكل مستعد للمباراة”.

وعن ماركينيوس، أجاب: “الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن أهميته للفريق فهو قائد الفريق ويتمتع بحيوية الشباب، ولديه طموح مذهل، ونتمنى أن يحافظ على مستواه لسنوات مقبلة”.

وتابع: “السعي لتسجيل مزيد من الأهداف سياق آخر، نحن نعمل كل أسبوع لتحسين كفاءتنا ولكن كمدرب، أتطلع لنفس معدل الفرص ضد آيندهوفن أو جيرونا، ولن أقول أننا سنشتري لاعباً يحرز المزيد من الأهداف، بل سنعمل مع المجموعة المتاحة حالياً من اللاعبين”.

وشدد: “أنا راضٍ للغاية عن أداء فريقي، سنحاول تقديم نفس الأداء الدفاعي والهجومي أمام جيرونا وآيندهوفن، ولكن بنتيجة مختلفة أمام أتلتيكو مدريد”.

وأتم: “شعوري لم يتغير مثل كل المباريات السابقة في دوري الأبطال، أشعر بثقة وتفاؤل، والهدف واضح وهو النقاط الثلاث”.