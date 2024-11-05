نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور لـ "دوت الخليج الرياضي": شيكابالا باعني وممدوح عباس استغله لرحيلي عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في أعقاب أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة.

تصريحات مرتضى منصور

وعلق مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" على توابع الأزمة التي يعاني منها شيكابالا قائد الفريق بعد إهداره ركلة جزاء الحسم في مباراة السوبر المصري قائلا: "أريد أن أقول لشيكابالا بأنني من أعادته للحياة الرياضية بعدما انتهت مسيرته مع كرة القدم".

وتابع رئيس الزمالك السابق: "شيكابالا باعني لأجل عيون ممدوح عباس الذي استغله في كتابة بيانات تحرضيه من أجل رحيلي عن النادي".

وعن إمكانية دعمه لشيكابالا بعد الأحداث التي تلت مباراة السوبر المصري رفض المستشار مرتضى منصور التعليق مكتفيًا بما ذكره.

وفي سياق آخر تغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي واجهت البنك الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قرر الدفع بشيكابالا في قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة سموحة مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

