الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مصاب، وطفل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، رافقتها عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين، وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل، وتدمير البنية التحتية، تحديدا في محافظة طوباس.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.