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مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 4722.25 نقطة مرتفعا 4.1 نقطة وبنسبة 0.09 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول بلغت 4718.17 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 4722.25 نقطة مرتفعا 4.1 نقطة وبنسبة 0.09 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول بلغت 4718.17 نقطة. وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و242 ألفا و253 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 13.7 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 8 ملايين و126 ألفا و182 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.041 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.35 مليار ريال عماني.

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