وزير الصحة اللبناني: نحتاج 120 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أن المبلغ اللازم لتغطية النفقات خلال الأشهر الستة المقبلة يقارب الـ 120 مليون دولار، من باب السعي لدعم بعض الجهود، علما أن رقم النزوح في المقابل يتصاعد وقد حملته الحكومة اللبنانية الى مؤتمر باريس.

وأشار "الأبيض" في تصريحات لـ"صوت كل لبنان"(93.3)، إلى "صعوبة إحصاء حجم الأضرار المالية التي لحقت بمؤسسات وزارة الصحة اللبنانية نتيجة العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا أن الرقم متحرك ويزداد يوما بعد يوم.

ولفت إلى "سقوط عدد من الشهداء العاملين في مؤسسات تابعة للوزارة كما الى تضرر عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية والآليات"، مؤكدا أن "بعض المناطق غير آمنة ولا يمكن الوصول اليها".

وشدد الأبيض على "ضرورة إجراء مسح لاحصاء الأضرار وكلفتها"، موضحا أنه لا يميل الى "التحدث عن الارقام في هذا الوقت، ويصب كامل الجهود على القيام بما يلزم تجاها النازحين.