أحمد عز عن محمد إمام::كل أعماله حلوة وكلنا بنرضي المشاهد'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عز عن رأيه في الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام وذلك خلال لقاء تليفزيوني على هامش مشاركتهما فى افتتاح استديوهات الحصن في المملكة العربية السعودية.

https://www.instagram.com/reel/DB_TjP-uz5C/?igsh=MXFva3V4b3Y5aW5xaA==

احمد عز يشيد بـ اداء محمد امام

وظهر أحمد عز بجانب محمد امام خلال الساعات القليلة الماضية في فيديو علي موقع إنستجرام، وقال عز: " فيلم "شمس الزناتي" هيكسر الدنيا كل أعمال محمد حلوة وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأحلى هو يستاهل كل حاجة حلوة، كلنا بنسعى لإرضاء المشاهد، الفن مفيهوش تحدي ومفيهوش 1 و2 و3و4، الفن هو تكامل إحنا كلنا لاعيبة كرة وعايزين نجيب جون اللي هو إرضاء المشاهد".

اخر أعمال أحمد عز

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم " ولاد رزق 3 "، وشاركه البطولة: عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3” حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

اخر اعمال محمد امام

وكان اخر اعمال محمد امام هو فيلم "اللعب مع العيال" حاليًا، من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة كل من: أسماء جلال، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبد العظيم، مصطفى السيسي، مع عدد من ضيوف الشرف مثل سليمان عيد، وايضا شارك في فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.