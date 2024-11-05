نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عاجل من حسام حسن بشأن ثنائي الأهلي والمصري قبل معسكر الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحركاته لمتابعة حالة ثنائي الأهلي والمصري البورسعيدي، ياسر إبراهيم وخالد صبحي، وذلك قبل أيام من إعلان قائمة اللاعبين لمعسكر الفراعنة لشهر نوفمبر.

سيشهد المعسكر آخر مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام كاب فيردي وبوتسوانا، يومي 15 و19 من الشهر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

وكشفت مصادر في تصريحات صحفية، أن حسام حسن يتابع بترقب حالة الثنائي، حيث وضعهما ضمن حساباته للمباراتين المقبلتين، متمنيًا تعافيهم التام قبل إعلان القائمة.

وفي هذا السياق، أوكل حسام حسن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، بمهمة التنسيق مع الجهازين الطبيين للأهلي والمصري لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة باللاعبين.

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‏إذ يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد عضلات البطن، بينما لا يزال خالد صبحي في مرحلة التأهيل بعد إصابته في عضلة السمانة.

في الوقت ذاته، تلقى حسام حسن خبرا إيجابيا بمشاركة ناصر ماهر، لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، ما يعزز فرص انضمامه لمعسكر الفراعنة المقبل.

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل رسميًا لأمم إفريقيا 2025، متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، ويعتزم حسام حسن استدعاء بعض الوجوه الجديدة للمباريات المقبلة ضد كاب فيردي وبوتسوانا.