نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفقد خدمات نجم الفريق أمام زد بسبب شد في السمانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت مصادر أن كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي، لن يكون ضمن قائمة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لمواجهة زد يوم الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من دوري NILE.

وأشارت التقارير إلى أن نيدفيد يعاني من شد في السمانة، مما يمنعه من المشاركة في هذه المباراة المرتقبة ضد فريق زد اف سي.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دوري NILE بفوز ساحق على سيراميكا كليوباترا، حيث انتهت المباراة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليعتلي بذلك صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على سموحة والمصري والزمالك، الذين يملكون نفس الرصيد.