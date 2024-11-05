نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبحث مستقبل تاو وصفقات جديدة في اجتماع الخطيب بلجنة التخطيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أعضاء لجنة التخطيط ومحمد رمضان وهاني رمزي اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تم الحديث خلال الاجتماع عن كل الملفات الخاصة بفريق الكرة من راحلين وصفقات وترشيحات من جانب فريق الاسكاوتنج".

واضاف: "تم فتح ملف اللاعبين الأجانب وتم الوصول إلى قرار بتسويق بيرسي تاو والبحث عن عرض له في يناير للتعاقد مع جناح أجنبي جديد".

وأكمل: "العلاقة بين الجهاز الفني وتاو لم تعد على ما يرام واللاعب لا يقدم المنتظر منه ورحيله أصبح ضروري للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر".

وأردف:" رضا سليم تحت التقييم ليناير بسبب تراجع مستواه والأهلي محتاج الأجانب يكونوا على أعلى مستوى استعدادًا لكأس العالم للأندية".

واختتم: "هاني رمزي قدم عدد من الترشيحات لعدد من المراكز بعد متابعة فريق الاسكوتنج لعدد من اللاعبين والمراكز هي مدافع وجناح أيمن وجناح أيسر ومهاجم".