أحمد أبو النصر يكشف أسباب انسحابه من انتخابات نائب رئيس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد أبو النصر، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، انسحابه من سباق الترشح لمنصب نائب رئيس النادي، مؤكدًا دعمه للمستشار محمود فهمي، المرشح الوحيد على المنصب.

أسباب انسحاب أحمد أبو النصر من انتخابات نائب الرئيس

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، أوضح أبو النصر: "قررت الانسحاب من الانتخابات حفاظًا على استقرار مجلس الإدارة، وتقديرًا للمرحوم العامري فاروق وللمستشار محمود فهمي، الذي يحظى بدعم المجلس وأسرة العامري فاروق."

وقام النادي الأهلي بالإعلان عن انتخابات على عضوية نائب رئيس الأحمر بعد وفاة العامري فاروق.