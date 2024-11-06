جوميز يؤجل عودة أحمد فتوح للظهير الأيسر لصالح المغربي بنتايك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع أحمد فتوح لاعب الفريق طالبه فيها بعدم الاستعجال في العودة لمركزه في الظهير الأيسر.

جوميز يؤجل عودة أحمد فتوح

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "فتوح أبدى عدم ارتياحه في المركز الجديد الذي وظفه فيه جوميز وعقد جلسة مع المدير الفني للتعبير فيها عن رغبته في العودة لمركز الظهير الأيسر".

وواصل: "جوميز أكد لأحمد فتوح أن المغربي محمود بنتايك هو رقم واحد حاليًا بالنسبه له في الجبهة اليسرى خاصة إنه يعيش حالة من التألق".