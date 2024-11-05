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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أزمة محمد رأفت مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي بعد تضارب التصريحات حول مدة عقده.

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عقد محمد رأفت مع الأهلي والزمالك يترقب

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "والد اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أن عقد نجله ينتهي بنهاية موسم 2025 وإنه جدد عقده قبل ما يكمل 18 سنة فطبقًا للوائح الفيفا".

وتابع: "المسؤولون في الأهلي امبارح قالوا معادين مختلفين لنهاية عقد اللاعب على لسان كابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان إلى قالوا إن عقده ينتهي 2027 والاخر قال 2028".

وأردف: "حسب ما علمنا أن والد اللاعب أكد على رغبة نجله في تمديد عقده مع الأهلي ولكن هناك عرض من نادي اياكس الهولندي للمعايشة".

واستطرد: "والد اللاعب طلب من الأهلي أن نجله لو جدد عقده يتم السماح له بالسفر لقضاء المعايشة ويتم منحه الفرصة مثلما حدث مع عمر سيد معوض وعمر خالد بيبو ويوسف سيد عبدالحفيظ".

واختتم:" الزمالك ينتظر ويتابع الموقف بعد طلب جوميز التعاقد مع اللاعب بعد متابعته".