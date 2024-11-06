لوكاس فاسكيز: سنقاتل حتى النهاية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - علّق لوكاس فاسكيز، قائد فريق ريال مدريد، على خسارة فريقه 1-3 أمام ميلان في سانتياجو برنابييه في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروباً، معرباً عن استيائه من الهزيمة.

وقال فاسكيز، في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: لقد كانت مباراة صعبة… تقدموا في النتيجة، ثم عدلنا النتيجة، وقبل نهاية الشوط الأول سجلوا هدفاً آخر عندما كانت المباراة أكثر سيطرة، وحاولنا قلب النتيجة، وفي هجمة مرتدة سجلوا الهدف الثالث.

وأضاف: نحن في لحظة يعاقبنا فيها الخصوم بشدة… علينا العمل لمنع تكرار هذا الأمر.

وحول صافرات الاستهجان على تشواميني، قال: نحن ندين للجمهور… جمهور البرنابيو هو صاحب الكلمة العليا، وسنقاتل حتى النهاية.