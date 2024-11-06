"هل يستحق The Diplomat 93%؟ نقاد يتفقون، والجمهور يتساءل!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق الموسم الثاني من مسلسل The Diplomat الذي أُطلق على منصة نتفليكس في 31 أكتوبر الماضي، تقييمًا مذهلاً بلغ 93% من قبل النقاد العالميين. يأتي هذا النجاح بعد عرض الموسم الأول في أبريل 2023، حيث تم تصويره في كوتسوولدز ولندن، بالإضافة إلى بعض المشاهد في باريس.



أحداث مسلسل The Diplomat

تدور أحداث المسلسل حول كيت وايلر، التي تؤدي دورها الممثلة كيري راسل، وهي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في المملكة المتحدة. تواجه كيت تحديات كبيرة، من إدارة الأزمات الدولية إلى التعامل مع زواجها المضطرب من هال وايل، الذي يلعب دوره روفوس سيويل.



المسلسل، الذي ابتكرته ديبورا كان، يستعرض الصراعات الشخصية والسياسية في عالم دبلوماسي معقد.

مع هذا التقييم المرتفع، يطرح المشاهدون تساؤلات حول ما إذا كان المسلسل يستحق هذه العلامة العالية، وما إذا كانت آراء النقاد تعكس بالفعل تجربة الجمهور.