ماغي بوغصن: جوازي في السر صدمة كبيرة في حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن معاناتها خلال فترة زواجها الأول، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “ABTalks” الذي يقدنة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، الذي يتم عرضة عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

قالت ماغي بو غصن: “كانت تجربتي الأولى في التعرف على شاب والدخول في علاقة عاطفية، أحببته وأحبني، لكن عارضني أهلي بشدة، في ذلك الوقت، كنت شابة صغيرة وأعتقدت أنني أعرف أكثر من الجميع”.

وتابعت: "كنت في الثامنة عشرة من عمري حين اتخذت قراري بالزواج في السر، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة في حياتي، استمر الزواج لمدة 10 أشهر كانت مليئة بالصعوبات، لكنني أذكره دائمًا في دعواتي وصلواتي، فهو الآن في دار الحق".

وعن توجيهها رسالة لجمهورها، قائلة: “أقول لكل الشباب، استمعوا لنصائح أهلكم وكبار السن، فهم يمتلكون خبرة الحياة التي قد تفيدكم كثيرًا”.