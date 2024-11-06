ألفارو موراتا: كنا 11 أسداً في الملعب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - عبّر ألفارو موراتا، مهاجم ميلان الإيطالي، عن سعادته الكبيرةبالفوز3-1 على ريال مدريد، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال موراتا في تصريحات بعد المباراة: كان يجب تقديم التضحيات اليوم، مع الوضع في الاعتبار أن ريال مدريد فريق عظيم بلاعبين من ذوي الموهبة الكبيرة… كان علينا أن نضحي ونركض جميعنا… كانت مباراة مهمة لكي ندرك قيمتنا الحقيقية كفريق، وعندما نكون 11 أسداً في الملعب، فمن الصعب هزيمتنا أمام أي فريق.

ووجه موراتا رسالة تعزية لذوي ضحايا إعصار (دانا) الذي ضرب شرق إسبانيا، وقال: أرسل تعازي الحارة وعناقي لكل العائلات المتأثرة من إعصار (دانا)، وكذلك لأولئك الذين يقدمون المساعدة من القلب.

وتابع: فخور برؤية بعض زملائي يساعدون، وأتمنى أن أكون معهم، ولكن علينا المواصلة والدعم بطريقتنا… فخور بكوني إسبانياً، ورؤية الجميع يقدم المساعدة.