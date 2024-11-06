عاجل - ترامب يفوز بـ3 أصوات في نبراسكا

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

في إطار انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، أحرز دونالد ترامب تقدمًا ملحوظًا بفوزه بثلاثة أصوات انتخابية في ولاية نبراسكا، التي تُعرف بنظامها الخاص في توزيع أصوات المجمع الانتخابي على أساس الدوائر الانتخابية. ويعتبر هذا الفوز بداية قوية لحملة ترامب الانتخابية، التي تركزت على استقطاب الناخبين المحافظين واستعادة الثقة بعد حملة انتخابية مشحونة. ويأتي هذا الانتصار الأولي وسط منافسة شرسة مع كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس السابقة، التي تخوض السباق لأول مرة كمرشحة رئيسية للحزب الديمقراطي.

تركز هاريس في حملتها الانتخابية على قضايا العدالة الاجتماعية، والرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الحقوق المدنية، ما يجعل السباق بينهما يتميز بتباين واضح في الرؤى السياسية والاجتماعية. وبالرغم من أن نبراسكا ولاية صغيرة بعدد أصوات انتخابية محدود، إلا أن هذا الفوز يُعَد مؤشرًا على استمرار ترامب في جذب التأييد في الولايات التي تميل نحو اليمين، بينما تسعى هاريس لكسب تأييد الولايات المتأرجحة. ويبدو أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستكون محتدمة، حيث يسعى كلا المرشحين لكسب أصوات المجمع الانتخابي الحيوية لتحقيق الفوز النهائي.