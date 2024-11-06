نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الأسبوع العاشر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بالدوري روشن السعودي.

مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

يلاقي نادي القادسية فريق الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يستضيف فريق الخلود نظيره نادي الشباب على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة في تمام الساعة السادسة مساءً.

يواجه نادي العروبة فريق اتحاد جدة على ملعب جامعة الجوف بمدينة الجوف في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يستأنف الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري بالمباريات التالية:

يواجه نادي الهلال فريق الاتفاق على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

يستضيف الأهلي السعودي فريق نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً.

يواجه فريق الرياض نظيره نادي النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضي بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تختتم منافسات الأسبوع يوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري بثلاث مباريات قوية على النحو التالي:

يواجه نادي الفتح فريق الخليج على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يحل فريق ضمك ضيفًا على نظيره نادي الوحدة على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة العاشرة بالدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2025-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.