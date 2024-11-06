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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي، بات قريبًا من الانضمام لقائمة منتخب المغرب في معسكر نوفمبر المقبل، بعد تعرض نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد، للإصابة.

"عظمة الأهلي".. شوبير يُعلن اقتراب يحي عطية من قائمة المغرب لهذا السبب

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة الجابون يوم 15 نوفمبر، ثم ليسوتو في 18 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال شوبير خلال تصريحاته عبر «أون سبورت إف إم»: "المستوى الذي قدمه يحيى عطية الله مع الأهلي أحدث نقلة نوعية في مسيرته، وهو ما يعكس عظمة النادي الأهلي ومكانته"

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وأضاف: "الأهلي من الأندية العريقة، واللاعب الذي يشارك أساسيًا فيه يحصل عادةً على مكان أساسي في منتخب بلاده، كما رأينا مع أليو ديانج في منتخب مالي وبيرسي تاو مع جنوب إفريقيا عندما يكون بحالة جيدة".

يُذكر أن منتخب المغرب قد ضمن تأهله لبطولة أمم إفريقيا 2025 بعد تصدره مجموعته بـ 12 نقطة من 4 مباريات.