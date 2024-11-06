نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «تل أبيب تحت وابل الصواريخ».. حزب الله يهنئ ترامب بـطريقتة الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش تل أبيب في حالة من التوتر والاضطراب إثر وابل من الصواريخ التي استهدفت المدينة، ما يعكس تصعيدًا في الوضع الأمني بالمنطقة. في الوقت نفسه، جاء تهنئة حزب الله لدونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن بأسلوب خاص يثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول تبعات هذا الموقف في سياق الأوضاع السياسية الراهنة. هذه التطورات تشير إلى أن المنطقة تتأثر بشكل متسارع بالتغييرات السياسية والأمنية.

الهجوم الأول من نوعه: حزب الله يستهدف مطار اللد وتل أبيب

في تصعيد غير مسبوق، استهدف حزب الله اليوم الأربعاء مطار اللد في تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ما أثار حالة من الذعر في المدينة ومحيطها. دوت انفجارات قوية في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، بما في ذلك تل أبيب، مع تفعيل صافرات الإنذار ونظام القبة الحديدية.

سقوط صواريخ على أهداف حساسة

حسب وسائل الإعلام العبرية، تم رصد إطلاق 11 صاروخًا من لبنان نحو أهداف في تل أبيب ومحيطها. أحد الصواريخ أصاب مطار اللد مباشرة، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران، بينما استهدفت صواريخ أخرى منطقة رعنانا شمال تل أبيب.

التصعيد في الجليل وتبني حزب الله للهجوم

شهدت مستوطنة "معالوت ترشيحا" في الجليل المحتل انفجارات أخرى، فيما تبنى حزب الله الهجوم، مؤكدًا استهدافه لعدد من المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة، في خطوة تتماشى مع تهديداته السابقة.