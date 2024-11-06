‏العاهل الأردني يهنئ ترامب ويتطلع للعمل معه لإحلال "السلام والاستقرار الإقليمي"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ‏العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويتطلع للعمل معه لإحلال "السلام والاستقرار الإقليمي".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.