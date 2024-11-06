انت الأن تتابع خبر "علشان متجيش تشتكي يا معلم!".. قوة سحرية تنبت من ارض الطبيعه.. بذور الكتان السحرية هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين إليكم طريقة الاستخدام!!مرحبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان من الكنوز الطبيعية التي تقدم فوائد جمالية عديدة، حيث تُعتبر واحدة من العناصر الفعّالة التي تساعد على حماية البشرة وتجعلها تبدو أصغر وأكثر نضارة، من خلال هذه البذور، يمكن التغلب على مشاكل مثل التجاعيد واسمرار بعض المناطق في الوجه، وخاصة تلك التي تظهر حول الأنف والفم، وسنقدم لكم في هذا المقال وصفات بسيطة تعتمد على بذور الكتان لتعيد لبشرتك إشراقتها الطبيعية، وتجعلك تشعرين بالشباب حتى في عمر الستين.

وصفة بذور الكتان لبشرة خالية من التجاعيد

تساعد هذه الوصفة على تقليل ظهور التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة، حيث تعمل مكوناتها الطبيعية على شد البشرة وتفتيحها، تحتاجين لتحضير هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من بذور الكتان، ملعقة من زيت جوز الهند، كوب ماء، ملعقة من جل الصبار، وكبسولة من فيتامين، إضافة إلى ورقتين من اللورا. تُحضّر الوصفة بوضع بذور الكتان واللورا في الماء على نار هادئة حتى يغلي. بعد ذلك، يُصفّى الخليط ويضاف له زيت جوز الهند، جل الصبار، وكبسولة الفيتامين، ثم يُحفظ في الثلاجة للاستخدام، يمكن تطبيق السيروم على البشرة لمدة ساعة قبل غسله بالماء، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ.

وصفة بذور الكتان لتغذية الشعر