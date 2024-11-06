انت الأن تتابع خبر الجولة الـ4.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة قوية تجمع بين نادي برشلونة الإسباني والنجم الأحمر الصربي والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 من نوفمبر من ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وستقام المباراة على ملعب راجكو ميتيتش في العاصمة الصربية بلغراد، حيث يسعى فريق برشلونة لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه وبعيداً عن جماهيره ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والنجم الأحمر. .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والنجم الأحمر

يمكن الاستمتاع بمتابعة مباراة برشلونة والنجم الأحمر بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث سيتم نقل المباراة بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة برشلونة ضد النجم الأحمر

ستقام مباراة برشلونة والنجم الأحمر مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز لتعزيز موقفه وتأهيله للانتقال إلى الأدوار المتقدم، حيث يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بعد خوض 3 مباريات، وتحقيق انتصارين وتلقي هزيمة وحيدة أمام موناكو بنتيجة 2-1.

موقف الفريقين في البطولة

يتصدر برشلونة مشهد الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة بعد 12 جولة، حيث فاز مؤخرًا على ريال مدريد برباعية نظيفة ثم انتصر على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف، أما في دوري الأبطال فيحتل الفريق الصربي المركز الـ33 بدون نقاط، وذلك بعد خوض 3 مواجهات، حيث يسعى لتقديم أداء مشرف أمام برشلونة رغم صعوبة المواجهة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام النجم الأحمر

من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم أمام النجم الأحمر على النحو الآتي:

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والنجم الأحمر