اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات تشارك فـي مهرجان عمان للعلوم

لتعزيز الوعي بالرياضة النظيفة

تشارك اللجنة العُمانية لمكافحة المنشطات باللجنة الأولمبية العُمانية في فعاليات مهرجان عُمان للعلوم، الذي يقام خلال الفترة من 4 ولغاية 11 نوفمبر الجاري بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الرياضة النظيفة وأضرار المنشطات على الصحة العامة والأداء الرياضي. تأتي مشاركة اللجنة في المهرجان في إطار جهودها المستمرة للتثقيف حول مخاطر استخدام المنشطات، التي تؤثر سلبًا على صحة الرياضيين وتعرضهم للعقوبات. وقد أعدت اللجنة عدة أنشطة تفاعلية وبرامج توعوية تستهدف الشباب والرياضيين، لإيصال رسالة واضحة حول ضرورة الالتزام بالنزاهة في الرياضة. كما تتناول هذه الأنشطة الجوانب الصحية والقانونية لاستخدام المنشطات، بما في ذلك التعريف بالقوانين الدولية والمحلية التي تحكم مكافحة المنشطات في الرياضة.وتسعى اللجنة العُمانية لمكافحة المنشطات من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على مبادراتها وجهودها في حماية نزاهة الرياضة، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والعلمية لتوحيد الجهود في نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع المختلفة.

يذكر أن مهرجان عُمان للعلوم 2024 يتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تحفيز الإبداع والتفكير العلمي لدى المشاركين. وتشمل هذه الفعاليات الورش العلمية التفاعلية، التي تتيح للطلاب وأفراد المجتمع فرصة استكشاف العلوم بطريقة عملية، بالإضافة إلى معرض الابتكارات العلمية الذي يعرض أحدث الأفكار والاختراعات. كما تتضمن الفعاليات جلسات نقاشية علمية لمناقشة القضايا العلمية الحديثة، والمسابقات العلمية التي تشجع على التميز، فضلاً عن المسرح العلمي الذي يقدم عروضاً تعليمية ترفيهية تسهم في تعزيز الفهم العلمي بطريقة مبتكرة وممتعة.