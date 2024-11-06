السودان يشكو تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة تسليح المتمردين

الخرطوم ـ ا.ف.ب: أعلن وزير العدل السوداني أنَّ بلاده تقدَّمت بشكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الإفريقي مطالبة جارتها بتعويضات بعدما اتهمتها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى «ميليشيات متمردة»، في إشارة محتملة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها «تأجيج الحرب في السودان» من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج السودان، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
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