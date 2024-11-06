حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية عند أطراف مارون الراس

بيروت ـ د.ب.أ: أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا منتصف ليل الاثنين، تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، بصليةٍ صاروخية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر 2023

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية بَرِّية مركزة في جنوب لبنان. من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ودمّر أكثر من ثلاثين بلدة في جنوب البلاد، منذ بدء العمليات البَرِّيَّة في لبنان في أوائل أكتوبر. ويقوم الجيش بزرع الألغام وتدمير أحياء بأكملها في المدن والبلدات وبحسب التقرير فإن «أكثر من 37 بلدة دمِّرت ودمِّرت منازلها، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمِّرت بالكامل». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي أن صور الفيديو والأقمار الصناعية من جنوب لبنان تشير إلى دمار واسع النطاق في ست قرى على طول الحدود مع إسرائيل، وعلى أكثر من ألف مبنى تضررت بشكل كبير أو دمِّرت بالكامل.