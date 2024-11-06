عاجل - مستشارو ترامب: نراقب تصويت الأميركيين العرب عن كثب

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشارين للمرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في ولاية ميشيغان قولهم إن فريقهم سيراقب عن كثب تصويت الأميركيين العرب الليلة.

ويعد الوجود العربي في ميشيغان هو الأكبر بين كل الولايات الأمريكية.

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ويواصل ملايين الأمريكيين التوافد على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد فتحت أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتستمر حتى الآن مع ابتداء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك، تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا (10:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

كما يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا، وستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأمريكية).