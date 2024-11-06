موعد مباراة برشلونة وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد برشلونة وسرفينا زفيزدا وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وسرفينا زفيزدا يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 على ملعب إيسبين أندرياس إيسكاس معقل سرفينا زفيزدا وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وسرفينا زفيزدا عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف برشلونة وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

سحق برشلونة نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بينما خسر سرفينا زفيزدا الصربي من موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب لويس الثاني.

يحتل برشلونة المركز العاشر في جدول منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يحتل سرفينا زفيزدا المركز الثالث والثلاثون بلا رصيد من النقاط.