العالم اليوم - الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في انتخابات أميركا

انتم الان تتابعون خبر الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في انتخابات أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - ارتفع الدولار بقوة خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية لآراء الناخبين بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تشهدت تقاربا شديدا، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.76 بالمئة إلى 104.14 بحلول الساعة 0048 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات رويترز.

وانخفض اليورو 0.77 بالمئة إلى 1.0844 دولار، بينما صعد الدولار 0.68 بالمئة مقابل الين إلى 152.64 ين.

وصعدت البيتكوين بأكثر من 10 بالمئة ليتجاوز مستويات الـ 75 ألف دولار. ويُنظر إلى ترامب على أنه أكثر دعما للعملات المشفرة من هاريس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.63 بالمئة إلى 0.6595 دولار.