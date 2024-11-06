تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة إنتر ميلان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موقف إنتر ميلان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

فاز آرسنال على شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات كما فاز إنتر ميلان خارج أرضه على يانج بويز السويسري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب سويس وانكدورف.

يحتل آرسنال المركز التاسع في جدول بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز السابع بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة إنتر ميلان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وآرسنال يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام آرسنال

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآرسنال عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

من المتوقع أن يخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، بيوتر زيلينسكي، هنريك مخيتريان، ديماركو.

حط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.