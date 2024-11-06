نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مستشار حملة ترامب لشؤون الأميركيين العرب لسكاي نيوز عربية: دونالد سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم كبير لحملة ترامب في عدة ولايات حاسمة. وأضاف المستشار أن الأرقام التي وصلت إليها الحملة حتى الآن تعكس دعمًا قويًا من الناخبين الأميركيين العرب، الذين لعبوا دورًا محوريًا في بعض الولايات المتأرجحة.

وأشار المستشار إلى أن حملة ترامب كانت قد ركزت بشكل كبير على قضايا تهم المجتمع العربي الأميركي مثل الاقتصاد والهجرة، الأمر الذي ساهم في زيادة الدعم من هذه الفئة. وأكد أن فوز ترامب أصبح وشيكًا بناءً على الأرقام الحالية، وأن الرئيس سيكشف عن النتائج الرسمية ويشكر مؤيديه في وقت قريب.