نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر 2024: استقرار نسبي وأمطار متفرقة على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء 6 نوفمبر 2024، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على بعض المناطق، مثل السواحل الشمالية الغربية (مطروح)، ومن المتوقع امتداد هذه السحب إلى مناطق أخرى من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال الساعات القادمة.

وأشارت الأرصاد إلى استقرار حالة الطقس في باقي أنحاء البلاد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى إلى 26 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

• النهار: طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، بينما يميل إلى الحرارة في جنوب الصعيد.

• الليل: طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

• الأمطار: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

• الشبورة المائية: انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

• الرياح: نشاط متوقع على فترات في مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن المصرية

• القاهرة: الصغرى 15° - العظمى 28°

• الإسكندرية: الصغرى 18° - العظمى 23°

• مطروح: الصغرى 19° - العظمى 21°

• شرم الشيخ: الصغرى 18° - العظمى 27°

• الأقصر: الصغرى 17° - العظمى 30°

• أسوان: الصغرى 18° - العظمى 30°

أسباب استقرار الطقس وأثره على المناطق المختلفة

تشير هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس المستقرة والمتوقعة تأتي نتيجة استقرار الرياح وهدوء النشاط الجوي بشكل عام.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وظهور الشبورة المائية صباحًا في بعض المناطق.