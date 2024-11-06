نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يستمر تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة مع توقعات بهطول أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استقرار الطقس في بقية الأنحاء.



تفاصيل حالة الطقس

• النهار: الطقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

• الليل: مائل للبرودة على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع أجواء باردة في الصباح الباكر.

• الأمطار: فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

• الشبورة المائية: تظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

• الرياح: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر





المنطقة الصغرى العظمى

القاهرة 15° 28°

القليوبية 16° 28°

الجيزة 16° 28°

السلوم 18° 22°

مطروح 19° 21°

الإسكندرية 18° 23°

البحيرة 17° 27°

كفر الشيخ 18° 27°

دمياط 19° 23°

بورسعيد 20° 24°

العريش 20° 23°

رفح 20° 23°

الدقهلية 17° 26°

الغربية 16° 27°

المنوفية 16° 27°

الشرقية 16° 28°

الإسماعيلية 17° 27°

السويس 16° 26°

نخل 10° 22°

سانت كاترين 6° 19°

شرم الشيخ 18° 27°

رأس سدر 19° 25°

الغردقة 19° 26°

الأقصر 17° 30°

أسوان 18° 30°

الوادي الجديد 15° 25°





تساعد هذه النشرة في معرفة توقعات الطقس والتحضير للتقلبات الجوية المتوقعة في مختلف مناطق مصر اليوم.