عاجل.. أول تعليق من جوارديولا بعد رباعية سبورتينج لشبونة

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أحمد جودة - القاهرة - تعهّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بحلّ مشكلات فريقه الذي تعرّض لخسارة صادمة أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-4 الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أول تعليق من جوارديولا بعد رباعية سبورتينج لشبونة

وتلقى سيتي خسارته الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بعد خروجه من كأس الرابطة على يد توتنهام 1-2، وخسارته أمام بورنموث بالنتيجة عينها في الدوري.

وتُعد الخسارة أمام سبورتينغ الأثقل لسيتي منذ عام 2020، وهي المرة الثانية فقط في عهد غوارديولا يتلقى فيها الفريق ثلاث خسارات متتالية في موسم واحد.

وتأتي أزمة سيتي وسط موجة إصابات طالت لاعبين رئيسيين مثل الإسباني رودري، البرتغالي روبن دياش، جون ستونز، جاك غريليش والبلجيكي كيفين دي بروين الذي شارك كبديل في الدقيقة 85.

قال غوارديولا "نعاني للتسجيل. نصنع الفرص ونتلقى الأهداف عندما لا يقدّم المنافسون الكثير".

وأشار مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق إلى أن الإصابات ومشكلات الدفاع تركت آثارها على فريقه.

وأضاف "عندما تلعب الكثير من المباريات لا يمكنك الاعتماد على نفس التشكيل ونفس الدفاع. لدينا هذه المشكلات منذ اليوم الأول، ولكن هذا هو الحال".

وتابع الإسباني "هذه هي كرة القدم. ربما ما اختبرناه في الماضي كان استثناءً. أحيانًا يمكن أن تخسر. الآن هو الوقت الصعب من حيث النتائج، لكنني أريد أن أكون هنا. أريد القتال وعدم الاستسلام".

بدوره، قال لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا "الأمر مخيب للآمال لأننا في وضع مظلم نوعًا ما. كل شيء يبدو أنه يسير في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف "حتى عندما نلعب بشكل جيد، لا نستغل الفرص ونتلقى الأهداف بسهولة. يجب أن نتحسن بسرعة وإلا سيكون من الصعب التعافي من هذه الخسارات"، مشيرا إلى الحاجة لـ "عودة المصابين".