نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن بصيبص تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عملية البحث عن الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاء ذلك بعدما شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو، والتي يعد هذا بمثابة أول ظهور لها بعد إعلانها عن حملها في سبتمبر الماضي 2024.

كارمن بصيبص

آخر أعمال كارمن بصيبص



يشار أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارمن مسلسل "نظرة حب" مكون من 30 حلقة.

تفاصيل مسلسل "نظرة حب"

وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.

فيلم "العارف"

وفي سياق آخر شاركت كارمن بصيبص في فيلم “العارف” الذي دارت أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، حازم إيهاب.