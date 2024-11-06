نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يقرر ادراج معلمي الصف الأول الإعدادي من ضمن الفئات المستحقة لصرف حافز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ادراج معلمي الصف الأول الإعدادي من ضمن الفئات المستحقة لصرف حافز منظومة التعليم الجديدة، حيث ارسلت الوزارة خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بهذا الشأن.

ونص الخطاب، على أنه بالإشارة إلى ما تبديه الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة..و بناءا على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص المدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الأول الإعدادي.

ونبه الخطاب، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الإستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك بداية من ٢٠٢٤/١٠/١ من الإعتمادات الموجودة تحت تصرفكم ببند ۳۰/۳ حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاتكم بالدعم المخصص لهذا الغرض.