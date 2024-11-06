مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - سي إن بي سي_ صعد الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لأحداث الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها، في ظل تقارب المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي.

predco_adv_2021

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2748.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش.

E-Bank

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 2757.40 دولار، بحسب وكالة .

بنك التعمير والاسكان
Haval

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الأمريكية تقارباً شديداً في نسب التأييد بين ترامب وهاريس بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي، وبالتالي قد يصبح من الصعب حسم نتيجة السباق بشكل مؤكد بعد إغلاق باب التصويت، وهو ما قد يستمر أيضاً لأيام.

HapiSalonWhite
BonatMisr

المعادن الأخرى

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 32.82 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1000.70 دولار. وارتفع البلاديوم كذلك 1.3% إلى 1088.65 دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا