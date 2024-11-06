ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - سي إن بي سي_ صعد الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لأحداث الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها، في ظل تقارب المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2748.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 2757.40 دولار، بحسب وكالة .

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الأمريكية تقارباً شديداً في نسب التأييد بين ترامب وهاريس بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي، وبالتالي قد يصبح من الصعب حسم نتيجة السباق بشكل مؤكد بعد إغلاق باب التصويت، وهو ما قد يستمر أيضاً لأيام.

المعادن الأخرى

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 32.82 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1000.70 دولار. وارتفع البلاديوم كذلك 1.3% إلى 1088.65 دولار.