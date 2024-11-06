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أحمد جودة - القاهرة -

أصدر نادي فلامينغو البرازيلي لكرة القدم بيانًا يدعم فيه لاعبه برونو هنريكي، وسط التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في مباريات، والتي أدت إلى وصول عدد من عناصر الشرطة الفيدرالية إلى ملعب تدريب النادي في ريو دي جانيرو.

رهان بطاقة صفراء.. لاعب فلامينجو تحت المجهر

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة تحقق في عدد كبير من الرهانات التي توقعت حصول هنريكي على بطاقة صفراء خلال المباراة التي خسرها فلامينغو 1-2 أمام سانتوس في الدوري البرازيلي العام الماضي، وقد حصل الجناح البالغ من العمر 33 عامًا على بطاقة صفراء قرب نهاية المباراة، ثم تم طرده بعدها.

وذكر فلامينغو في بيان إنه سيمنح "الدعم الكامل للاعبه برونو هنريكي، الذي يتمتع بثقتنا، ومثله مثل أي شخص آخر، لديه افتراض البراءة".

وأضاف البيان: "النادي لم يتمكن من الوصول للتحقيق لان هذه القضية مغلقة، سيواصل اللاعب أداء أنشطته المهنية كالمعتاد".

وقبل التحقيق، كان يتوقع أن يلعب هنريكي أمام كروزيرو في الدوري البرازيلي الخميس المقبل.