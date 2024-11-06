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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع فريق تشيلسي الإنجليزي لمواصلة بدايته المثالية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عندما يستضيف فريق نوح الأرميني الخميس في الجولة الثالثة من المسابقة.

تشيلسي يسعى لفرض هيمنته أمام أصغر فريق في أوروبا

وستكون هذه المباراة أيضًا هي أول مواجهة لتشيلسي مع فريق أرميني بشكل رسمي.

وستصبح هذه هي أول رحلة لفريق نوح إلى إنجلترا، حيث ستكون هذه هي أول مواجهة له أمام فريق إنجليزي، ولكنه سيصطدم تشيلسي، الذي ظهر بشكل مهيمن على البطولة حتى الآن.

في أول جولتين من هذه المسابقة، واجه تشيلسي فريقين يتمتعان بطموح حقيقي للذهاب بعيدًا في أوروبا هذا الموسم، وتغلب عليهما بسهولة، حيث اكتسح جينت البلجيكي 4-2 وباناثينايكوس 4-1 بسهولة.

ورغم أن المشوار مازال بعيدًا للوصول إلى المباراة النهائية لكن يبدو أن فريق تشيلسي عازمًا على الوصول إليها خاصة وأنه يهدف لكي يصبح أول فريق يتوج بالبطولات الأوروبية الثلاثة الكبرى على مستوى الأندية حيث سبق له التتويج بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وربما ستكون هذه هي أسهل مباراة لتشيلسي في النسخة الحالية من البطولة، حيث سيواجه أقل الفرق تصنيفًا بين الفرق التي سيواجهها في مرحلة الدوري.

ومن المنتظر أن يجري إنزو ماريسكا عدة تبديلات على تشكيل الفريق خاصة وأنه لا يرغب في إرهاق لاعبيه لا سيما وأن هناك مباراة قوية تنتظره يوم الأحد المقبل أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، فإن هذه المباراة بمثابة حلم لفريق نوح، وصيف بطل الدوري الأرميني لكرة القدم، حيث سيحصل الفريق على فرصة لمواجهة بطل أوروبا السابق.

وتأسس فريق نوح في عام 2017 فقط، وهو أصغر فريق يتنافس في أوروبا هذا الموسم، حيث أذهل الجميع ليصبح أول ناد يتقدم من الدور التمهيدي الأول إلى هذه المرحلة من دوري المؤتمر.

ويقدم فريق نوح مستويات جيدة في البطولة، بالنظر لكونها مشاركته الأولى، حيث فاز في الجولة الأولى على ملادا بوليسلاف التشيكي بهدفين نظيفين قبل أن يخسر بصعوبة أمام مضيفه رابييد فيينا النمساوي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وسيأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام تشيلسي، من أجل إثبات ذاته، لا سيما وأن كافة الأنظار ستكون موجهة نحو هذه المباراة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي فيكينجور ريكيافيك الإيسلندي مع بوراك بانيا لوكا البوسني، وجينت البلجيكي مع أومونيا نيقوسيا القبرصي، وليجيا وارسو البولندي مع دينامو مينسك البيلاروسي، وهلسنكي الفنلندي مع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

كما يلتقي شامروك روفرز الإيرلندي مع ذا نيو سينتس الويلزي، وباتشكا توبولا الصربي مع لوجانو السويسري، وبيتروكوب المولدوفي مع رابييد فينا النمساوي، وبافوس القبرصي مع أستانا، من كازاخستان.

ويلعب أيضًا كوبنهاغن الدنماركي مع باشاك شهير التركي، وريال بيتيس الإسباني مع سيلجي السلوفيني، ولاسك لينز النمساوي مع سيركل بروج البلجيكي، ويوروجوردين السويدي مع باناثينايكوس اليوناني، وأبويل نيقوسيا القبرصي مع فيورنتينا الإيطالي.

ويلتقي فيتوريا جيماريش البرتغالي مع ملادا بوليسلاف التشيكي، وهارتس الإسكتلندي مع هايدنهايم الألماني، وجاجيلونيا بياليستوك البولندي مع مولده النرويجي، وليرند، من إيرلندا الشمالية، مع سانت جالين السويسري.