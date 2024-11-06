محمد يوسف أوزو يبدأ تصوير فيلم "الدشاش"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الفنان محمد يوسف أوزو تصوير مشاهده الأولى من فيلم "الدشاش" لمحمد سعد في منطقة المريوطية، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يدعى شعبان، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل.

الفنان محمد يوسف

تفاصيل فيلم “الدشاش”



فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنان محمد يوسف



يذكر أن محمد يوسف أوزو قد حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم إلى ريما.



وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.