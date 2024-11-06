سر تصدر نرمين الفقي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور جمعتها بوالدها.

وأرفقت بالصور تعليقًا: "مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة في رحلة قصير في بلجيكا وفرنسا.. أفضل الرحلات، بحب جدًا".

قصة نرمين الفقي ووالدها

وكشفت نرمين في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها قضت طفولتها بعيدة عن والدها، قائلة: "عشت مع جدي وجدتي، وكنت طفلة صغيرة لما كبرت وعرفت أن والدي ووالدتي مُطلقين وهومسافر خارج مصر، جلست 16 سنة لم أشاهد والدي، وفي سن الـ16 كان بداية مرض والدتي بورم في المخ".

آخر أعمال نرمين الفقي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان نرمين الفقي الفنية، وهو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

ومسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد ويشارك معه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أحداث مسلسل "محارب"

ودارت أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.