نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تقام يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025.
مباريات الجولة الثانية للدوري المصري:
الخميس 7 نوفمبر
غزل المحلة & طلائع الجيش..5 مساء
الاتحاد السكندري & حرس الحدود..5 مساء
زد إف سى & الأهلى..8 مساء
الجمعة 8 نوفمبر
سموحة & الزمالك..5 مساء
بتروجت & مودرن سبورت..5 مساء
إنبى & بيراميدز..8 مساء
السبت 9 نوفمبر
المصري & الجونة..5 مساء
البنك الأهلى & فاركو..5 مساء
سيراميكا & الإسماعيلى..8 مساء.
القناة الناقلة لمباريات الجولة الثانية للدوري المصري
ومن المقرر أن تنقل هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.