الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تقام يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025.

مباريات الجولة الثانية للدوري المصري:

الخميس 7 نوفمبر
غزل المحلة & طلائع الجيش..5 مساء

الاتحاد السكندري & حرس الحدود..5 مساء

زد إف سى & الأهلى..8 مساء

الجمعة 8 نوفمبر
سموحة & الزمالك..5 مساء

بتروجت & مودرن سبورت..5 مساء

إنبى & بيراميدز..8 مساء

السبت 9 نوفمبر
المصري & الجونة..5 مساء

البنك الأهلى & فاركو..5 مساء

سيراميكا & الإسماعيلى..8 مساء.


القناة الناقلة لمباريات الجولة الثانية  للدوري المصري

ومن المقرر أن تنقل  هذه المباريات عبر شبكة قنوات  أون تايم سبورتس  الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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