العالم اليوم - 691 مليون دولار أرباح "كومرتس بنك" الألماني في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - حقق مصرف "كومرتس بنك" الألماني أرباحا أقل قليلا في الربع الثالث من 2024، الذي تميز باستحواذ مصرف "يونكريديتو" الإيطالي على حصة فيه، مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك لا يزال المصرف المسجل في مؤشر بورصة "داكس" يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أرباح قياسية بنحو 2.4 مليار يورو لعام 2024 بأكمله.

وفي الربع الثالث بلغت أرباح المصرف الألماني 642 مليون يورو (حوالي 691 مليون دولار)، أي أقل بنسبة 6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت رئيسة المصرف، بيتينا أورلوب، التي تمت ترقيتها إلى المنصب الأعلى في البنك في الأول من أكتوبر الماضي: "نحن واثقون في قدرتنا على زيادة الأرباح مرة أخرى هذا العام... لقد تطورت أعمال العملاء بشكل جيد للغاية في الربع الثالث. كما أن النمو في صافي دخل العمولات أمر يبعث على التفاؤل للغاية".

ويتوقع البنك الآن أن يكون صافي دخل الفوائد والعمولات للعام ككل أعلى من ذي قبل.

وفي بداية سبتمبر الماضي استغل بنك "يونكريديتو" الإيطالي الخروج الجزئي للحكومة الألمانية من "كومرتس بنك" واستحوذ على أسهم في المصرف على نطاق واسع. وبإضافة الأدوات المالية، حصل المصرف الإيطالي على 21 بالمئة من الأسهم.

كما تقدم المصرف الإيطالي بطلب للحصول على إذن لزيادة حصته إلى ما يصل إلى 9ر29 بالمئة. وقد وصف رئيس "يونكريديتو"، أندريا أورسيل، عملية استحواذ محتملة على "كومرتس بنك" كخيار.