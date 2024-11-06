موعد مباراة الأهلى وزد في الجولة الثانية بدورى nile والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة زد، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلى وزد



يلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء غد الخميس، مع زد على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وزد



وتذاع مباراة الأهلى وزد على قنوات أون تايم سبورت مع وجود نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل هذه المباراة.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في رحلة الفريق الأحمر في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي والفوز العريض على سيراميكا في الجولة الافتتاحية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.