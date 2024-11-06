انت الأن تتابع خبر رسميًا | ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني .. ومدة الغياب المتوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي، إصابة الدولي الفرنسي، أوريلين تشواميني، بعد مباراة ميلان التي خسرها الملكي بثلاثية مقابل هدف.

تشواميني شارك في مباراة ريال مدريد وميلان، التي انتهت 3-1 للروسونيري على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر تشواميني مع بداية الشوط الثاني، وترك مكانه لـ إبراهيم دياز، بعدما شعر بآلام في القدم، قبل أن يعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم، إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر.

وحسب ما أفادت التقارير الإسبانية، فإن مدة الغياب المتوقعة للاعب الفرنسي، ستكون لمدة شهر تقريبًا، مما يجعله يغيب عن التوقف الدولي المقبل لمنتخب بلاده.

غياب تشواميني يؤكد عدم لحاقه بمواجهتي ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني أيضًا، وكذلك مواجهة ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.