مدبولي: نستهدف نموا اقتصاديا يتجاوز 4% لتلبية احتياجات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وأعلى بنسب تتجاوز 4% خلال العام الحالي، على أن يصل إلى نحو 4.2% وفقًا للتقديرات، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المصري ليتجه نحو مسار النمو المتسارع.

وأوضح أن العام الماضي شهد نموًا اقتصاديًا محدودًا بلغ 2.4%، في ظل سياسات التشديد المالي وترشيد الإنفاق التي اعتمدتها الحكومة، إلى جانب تخفيض حجم الاستثمارات العامة، وهي خطوات كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحقيق التوازن بين تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، منوهًا بأن النمو الاقتصادي المتسارع أصبح ضرورة حتمية لمواجهة متطلبات الدولة وزيادة الاحتياجات السكانية.