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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الحكومية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه كان جزءًا من النقاش مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات للفترة القادمة، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، المسؤول عن الإشراف على صندوق مصر السيادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الالتزام ببرنامج الطروحات يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية في السوق.
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