العالم اليوم - من أهم المرحبين بعودة ترامب.. والمتشائمين؟

انتم الان تتابعون خبر من أهم المرحبين بعودة ترامب.. والمتشائمين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - وبمجرد أن يصدق الكونغرس على نتيجة الانتخابات في 6 يناير 2025، من المقرر أن يتولى ترامب ونائبه المقبل السناتور الأميركي جي دي فانس منصبيهما في يوم التنصيب المقرر 20 يناير.

وطوال فترة حملته الرئاسية التي استمرت عامين، كان ترامب يشير إلى أنه سيعطي الأولوية للولاء الشخصي في تعيين إدارته.

وتعهد بمنح مناصب في إدارته للملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي جونيور، وكلاهما من المؤيدين المتحمسين.

أوروبا

من المؤكد بالفعل أن العلاقة عبر الأطلسي سيطرأ عليها تغيير عقب الانتخابات الأميركية، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا التغيير سيكون مزلزلا خلال فترة رئاسة ترامب الثانية؟

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ترامب بمجرد فوزه قائلة: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من مجرد حلفاء. نحن مرتبطون بشراكة حقيقية بين شعوبنا، تجمع 800 مليون مواطن".

من جانبه، عرض المستشار الألماني أولاف شولتس على ترامب مواصلة الشراكة الموثوقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، لكنه دعا أيضًا إلى تعزيز التعاون الأوروبي.

وقال شولتس: "من المؤكد أن الكثير من الأمور ستكون مختلفة في ظل حكومة يقودها دونالد ترامب، وهذا ما كان ترامب أوضحه علنًا وبشكل دائم".

روسيا

يقول دبلوماسيون روس وأميركيون إن العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم تدهورت لأدنى مستوياتها فقط خلال أكثر أيام الحرب الباردة توترا.

وقال المسؤولون الروس وعلى رأسهم بوتين قبل الانتخابات إنه أيا كان الفائز بالرئاسة الأميركية فلن يحدث فرقا بالنسبة لموسكو، وذلك على الرغم من إظهار التغطية الإعلامية الحكومية الموجهة من الكرملين تفضيلا لترامب.

وقال كيريل دميتريف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي إن فوز ترامب قد يكون فرصة لإصلاح العلاقات.

أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية ربما سيكون نبأ سيئا لأوكرانيا، مضيفا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب.

وأضاف: "لدى ترامب سمة مفيدة بالنسبة لنا، بصفته رجل أعمال حتى النخاع، فإنه يمقت بشدة إنفاق الأموال على المتسلقين والحلفاء الأغبياء وعلى المشاريع الخيرية غير الفعالة وعلى المنظمات الدولية الجشعة".

الصين

أعلنت الصين أنها ستتعامل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، وذلك مع إعلان دونالد ترامب الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: "سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

إسرائيل

يمثل فوز ترامب ارتياحا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي نشب خلاف بينه وبين إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الحروب في غزة ولبنان والتي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء العالم وجعلت إسرائيل معزولة على نحو متزايد دوليا.

واحتفى نتنياهو وأنصاره بعودة دونالد ترامب المتوقعة لرئاسة الولايات المتحدة، وأشادوا بأنه حليف سيدعمهم "دون قيد أو شرط".

يذكر أن إدارة ترامب الأولى حققت مكاسب كبيرة لنتنياهو عندما خالفت معظم دول العالم واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثلثي الإسرائيليين تقريبا يعتقدون أن ترامب سيكون أفضل لإسرائيل.

فلسطين

شهدت العلاقة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة توترا حادا خلال ولاية ترامب الأولى (2016-2020)، وخصوصا عقب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ومصادقة ترامب على قرار نقل السفارة الأميركية في اسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأعرب عباس في برقية تهنئة عن "تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة"، مضيفا "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقالت حركة حماس في بيان إن "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، لكنها دعت إلى "وقف الانحياز الأعمى" لإسرائيل.

وقال سامي أبو زهري القيادي بحركة حماس: "ندعو ترامب إلى الاستفادة من أخطاء الرئيس جو بايدن".

إيران

أثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض قلقا في إيران، حيث ما زالت تبعات فرض "الضغوط القصوى" والعقوبات خلال ولايته الأولى تلقي بثقلها على الحياة اليومية للإيرانيين.

في مايو 2018، سحب دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران، وخاصة على القطاعين النفطي والمالي.

وبالتزامن مع ذلك، تميزت الولاية الأولى لدونالد ترامب أيضا بإصدار الأمر في يناير 2020 بقتل اللواء الإيراني القوي قاسم سليماني، مهندس استراتيجية النفوذ الإقليمي لإيران، أثناء زيارته للعراق.

وبدت واشنطن وطهران على وشك المواجهة العسكرية المباشرة. وبدأت إجراءات قانونية في إيران لملاحقة دونالد ترامب بتهمة تنفيذ هذا الاغتيال.

أفغانستان

أعربت حكومة طالبان في أفغانستان عن أملها في "فصل جديد" في العلاقات مع الولايات المتحدة إثر انتخاب ترامب لولاية جديدة، علما أنه كان وقع اتفاق سلام مع طالبان خلال ولايته الأولى رئيسا.

في فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة إبان رئاسة الجمهوري ترامب اتفاقا في قطر مهد لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وعادت طالبان إلى السلطة في كابل أثر هذا الانسحاب الذي تم في عهد الرئيس جو بايدن.

وواظب الجمهوريون على انتقاد الانسحاب الفوضوي للأميركيين من أفغانستان في 2021، والذي تخلله خصوصا هجوم انتحاري في مطار كابل أودى بـ13 جنديا أميركيا، واستغله ترامب في حملته ضد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.