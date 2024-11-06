نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريد ستار في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني وفريق ريد ستار بلجراد البلغاري اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر بستاد راجكو ميتيتش ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وريد ستار

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريد ستار مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريد ستار

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.