العالم اليوم - صادرات النفط الأميركية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي بلغ 7.62 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن إجمالي صادرات المنتجات البترولية ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا على أساس أسبوعي، وهي أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

وكان الرقم القياسي السابق لإجمالي الصادرات البترولية أيضا في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو عند 7.5 مليون برميل يوميا.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الاسبوع المنتهي في أول نوفمبر.

وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 522 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 281 ألف برميل يوميا.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.4 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 412 ألف برميل إلى 211.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 878 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة زيادة مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.9 مليون برميل إلى 115.8 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.1 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع1.7 مليون برميل في اليوم خلال نفس الأسبوع.